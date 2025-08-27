Усі розділи
Уряд Орбана оскаржує рішення щодо росактивів, ухвалене в обхід Угорщини

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 27 серпня 2025, 17:56
Уряд Орбана оскаржує рішення щодо росактивів, ухвалене в обхід Угорщини
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан. фото Getty Images

Уряд Угорщини оскаржив у Суді ЄС рішення про використання заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру, яке має здійснюватись в обхід офіційного Будапешта.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Portfolio

Деталі: Позов Угорщини, поданий ще в липні проти Ради Європейського Союзу та Європейського фонду миру, був прийнятий Судом ЄС до розгляду раніше цього тижня. Він стосується рішення Ради ЄС від травня 2024 року, яке заклало основу для використання знерухомлених російських активів для надання подальшої допомоги Україні – зокрема і військової.

Як відомо, ЄС тоді вирішив передавати майже всі надходження від оподаткування прибутків заморожених росактивів до Європейського фонду миру (ЄФМ), з якого компенсують державам-членам вартість військової допомоги Україні.

Угорщина, як відомо, уже тривалий час блокує схвалення таких виплат з Європейського фонду миру на загальну суму понад 6 мільярдів євро – навіть коли отримала запевнення, що її внесок до фонду не буде скеровуватись на фінансування зброї для Києва.

Але той факт, що угорська сторона утрималась під час схвалення рішення щодо росактивів, дав ЄС підстави стверджувати, що кошти від росактивів, які передаються для ЄФМ (за оцінками, може йтись про 3-5 мільярдів євро на рік), можна використовувати без погодження Угорщини.

Угорщина, відповідно, вимагає визнати недійсним рішення керівного комітету Європейського фонду миру від березня 2025 року на виконання рішення Ради ЄС щодо використання прибутків від росактивів на фінансування військової допомоги Україні.

Воно якраз і передбачає, що голос Угорщини як держави, що утрималась під час створення такого джерела фінансування, не обовʼязково повинен враховуватись під час ухвалення рішень про виділення окремих коштів.

На думку Будапешта, ця процедура порушує основні принципи законного ухвалення рішень, викладені в основних договорах ЄС, а тому повинна бути скасована.

Наразі перспективи угорського позову є незрозумілими, адже розгляд у Суді ЄС може тривати роками, та й процедура використання доходів від росактивів уже змінилась у порівнянні, і певна їх частина скеровується на невійськову підтримку України.

Нагадаємо: Угорщина також системно гальмує вступ України до Європейського Союзу і блокує відкриття перших переговорних кластерів.

Угорщинадопомога УкраїніЄСРосія
