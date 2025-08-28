Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

60% поляків підтримують вето президента на закон про допомогу українцям

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникЧетвер, 28 серпня 2025, 09:02
60% поляків підтримують вето президента на закон про допомогу українцям
фото - getty images

Майже 60% поляків заявили про підтримку рішення президента Польщі Кароля Навроцького про вето на закон про допомогу українцям.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результат опитування SW Research для Onet

Деталі: Респондентам поставили запитання: "Чи підтримуєте ви рішення президента Кароля Навроцького про вето на закон про допомогу громадянам України?". Більшість, а саме 59,8% учасників опитування, відповіли ствердно. 

Реклама:

Протилежну думку висловив кожен четвертий респондент – 25,4%. Решта 14,7% опитаних вибрали варіант "не знаю/важко сказати".

Трохи більшу підтримку рішення президента висловили чоловіки (63,4%) ніж жінки (56,5%). 

Опитування SW Research також показує, що вето отримало найбільшу підтримку у віковій групі 25-34 роки (73,5%), а найменшу – серед осіб, старших за 50 років (50,1%).

РЕКЛАМА:

Детальні результати також показують, що рішення найчастіше підтримують респонденти з міст до 20 тисяч жителів (67,8%), рідше – з міст понад 500 тисяч жителів (55,5%).

Президент Кароль Навроцький заветував закон про допомогу громадянам України, оскільки вважає, що допомога 800+ повинна надаватися виключно українцям, які працевлаштовуються в Польщі. 

Заветований проєкт також містив багато інших ключових питань. Йдеться, перш за все, про право тимчасового захисту для українців, які прибули до Польщі після початку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року. 

Чинні норми забезпечують їм тимчасовий захист до кінця вересня цього року. Після цього терміну вони матимуть, серед іншого, проблеми з легальним працевлаштуванням.

Разом із вето президент Кароль Навроцький вніс до Сейму власний законопроєкт про допомогу громадянам України. Проєкт був направлений на громадські консультації.

Однак уряд оголосив, що представить свою версію цих положень.

Читайте також матеріал "ЄвроПравди": Покарати українців. Що стоїть за новими ініціативами президента Польщі.

допомога УкраїніПольщаопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео, оновлено У Києві вже 17 загиблих, серед них 4 дітей, розбір завалів триває
Фон дер Ляєн виступила з екстреною заявою щодо російської атаки на Київ: готують нові санкції
МЗС Угорщини заборонило в’їзд командиру ЗСУ через атаку на нафтопровід "Дружба"
фотоОфіс "Української правди" постраждав у результаті атаки РФ на Київ
фото, відео У РФ заявили про атаку сотні дронів: горять два НПЗ
Прикордонники почали випускати з України чоловіків у віці до 22 років
Усі новини...
допомога Україні
Уряд Орбана оскаржує рішення щодо росактивів, ухвалене в обхід Угорщини
Віцепрем'єр Польщі: в РФ радіють через блокування Навроцьким підтримки України
ЗМІ: Келлога в Києві супроводжувала додаткова охорона через "натовп шанувальників"
Останні новини
14:44
ЄС викликала посланника Росії через атаку на будівлю делегації в Києві
14:42
фото, відео, оновлено У Києві вже 17 загиблих, серед них 4 дітей, розбір завалів триває
14:35
Росіяни уразили корабель ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув
14:34
Не більше двох годин на день: в одному з міст Японії хочуть обмежити використання телефонів
14:21
У Путіна назвали смертельний удар по Києву "успішним" і заявили, що хочуть переговорів
14:21
"Укрзалізниця" повідомила, як змінився рух потягів після атаки РФ
14:20
Наслідки посухи: аграрний комітет назвав суму збитків аграріїв
14:06
Гендиректор "Аврори": В Україні у Temu і Aliexpress умови кращі, ніж у вітчизняних виробників
14:02
ЗМІ: Росіяни запускають дрони над маршрутами військових вантажів США у Німеччині
13:54
Завод Bayraktar у Києві потрапив під удар росіян – Зінкевич
Усі новини...
Реклама:
Реклама: