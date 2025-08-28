Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

60% поляков поддерживают вето президента на закон о помощи украинцам

Кристина Бондарева, Татьяна ОлейникЧетверг, 28 августа 2025, 09:02
60% поляков поддерживают вето президента на закон о помощи украинцам
фото - getty images

Почти 60% поляков заявили о поддержке решения президента Польши Кароля Навроцкого о вето на закон о помощи украинцам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса SW Research для Onet

Детали: Респондентам был задан вопрос: "Поддерживаете ли вы решение президента Кароля Навроцкого о вето на закон о помощи гражданам Украины?". Большинство, а именно 59,8% участников опроса, ответили утвердительно.

Реклама:

Противоположное мнение высказал каждый четвертый респондент – 25,4%. Остальные 14,7% опрошенных выбрали вариант "не знаю/трудно сказать".

Немного большую поддержку решения президента выразили мужчины (63,4%), чем женщины (56,5%).

Опрос SW Research также показывает, что вето получило наибольшую поддержку в возрастной группе 25-34 года (73,5%), а наименьшую – среди лиц старше 50 лет (50,1%).

РЕКЛАМА:

Подробные результаты также показывают, что решение чаще всего поддерживают респонденты из городов до 20 тысяч жителей (67,8%), реже – из городов с населением более 500 тысяч жителей (55,5%).

Президент Кароль Навроцкий заветовал закон о помощи гражданам Украины, поскольку считает, что помощь 800+ должна предоставляться исключительно украинцам, которые трудоустраиваются в Польше.

Заветированный проект также содержал много других ключевых вопросов. Речь идет, прежде всего, о праве временной защиты для украинцев, прибывших в Польшу после начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года.

Действующие нормы обеспечивают им временную защиту до конца сентября этого года. После этого срока у них возникнут, среди прочего, проблемы с легальным трудоустройством.

Вместе с вето президент Кароль Навроцкий внес в Сейм собственный законопроект о помощи гражданам Украины. Проект был направлен на общественные консультации.

Однако правительство объявило, что представит свою версию этих положений.

Читайте также материал "ЕвроПравды": Наказать украинцев. Что стоит за новыми инициативами президента Польши.

помощь УкраинеПольшаопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
Фон дер Ляйен выступила с экстренным заявлением по поводу российской атаки на Киев: готовятся новые санкции
МИД Венгрии запретил въезд командиру ВСУ из-за атаки на нефтепровод "Дружба"
фотоОфис "Украинской правды" пострадал в результате атаки РФ на Киев
фото, видео В РФ заявили про атаку сотни дронов: горят два НПЗ
Пограничники начали выпускать из Украины мужчин в возрасте до 22 лет
Все новости...
помощь Украине
Правительство Орбана обжалует решение по росактивам, принятое в обход Венгрии
Вице-премьер Польши: в РФ радуются из-за блокирования Навроцким поддержки Украины
СМИ: Келлога в Киеве сопровождала дополнительная охрана из-за "толпы поклонников"
Последние новости
14:42
фото, видео, обновлено В Киеве уже 17 погибших, среди них 4 детей, разбор завалов продолжается
14:35
Россияне поразили корабль ВМС ВСУ, один член экипажа погиб
14:34
Не более двух часов в день: в одном из городов Японии хотят ограничить использование телефонов
14:21
У Путина назвали смертельный удар по Киеву "успешным" и заявили, что хотят переговоров
14:21
"Укрзализныця" сообщила, как изменилось движение поездов после атаки РФ
14:20
Последствия засухи: аграрный комитет назвал сумму убытков аграриев
14:06
Гендиректор "Авроры": В Украине у Temu и Aliexpress условия лучше, чем у отечественных производителей
14:02
СМИ: Россияне запускают дроны над маршрутами военных грузов США в Германии
13:54
Завод Bayraktar в Киеве попал под удар россиян – Зинкевич
13:48
Поставки российской нефти по "Дружбе" возобновились и в Венгрию
Все новости...
Реклама:
Реклама: