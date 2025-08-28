ЗМІ: Росіяни запускають дрони над маршрутами військових вантажів США у Німеччині

Держава-агресор Росія або її представники запускають безпілотники-розвідники над маршрутами, якими Сполучені Штати та їхні союзники транспортують військові вантажі через східну частину Німеччини.

Джерело: газета New York Times з посиланням на американських та інших західних посадовців, "Європейська правда"

Деталі: За даними посадовців, РФ або її представники запускають безпілотні літаки-розвідники над маршрутами, які США та їх союзники використовують для перевезення військових вантажів через східну частину Німеччини, збираючи розвіддані, які можуть бути використані для посилення диверсійної кампанії Кремля та надання допомоги його військам в Україні.

Американські та німецькі посадовці обговорювали російські диверсійні дії, включно із інформацією, яка призвела до арешту в травні трьох українців, звинувачених у змові, пов'язаній з Росією.

Російська диверсійна кампанія призвела до пожеж на складах у Британії, нападу на греблю в Норвегії, спроб перерізати кабелі під Балтійським морем та низки інших операцій.

Експерти та західні розвідники зазначають, що після піку в 2024 році кількість російських диверсій цього року значно зменшилася. Принаймні частково це є результатом посилення безпеки в Європі та зусиль американських і європейських розвідок щодо запобігання атакам.

За інформацією осіб, американські розвідувальні агентства надавали європейським урядам інформацію про потенційні диверсійні дії. Зокрема, німецьким розвідникам було надіслано попередження про спробу відправити вибухові або запалювальні пристроїв вантажними літаками, що пролітають над Німеччиною.

Це попередження призвело до арешту трьох громадян України в Німеччині та Швейцарії. Федеральна прокуратура в Берліні заявила тоді, що цей план, ймовірно, був частиною змови з метою пошкодження логістичної інфраструктури для комерційних вантажних перевезень.

Пристрої були адресовані до місць в Україні, але співрозмоники сказали, що не ясно, чи були це цілі, чи пристрої мали вибухнути на вантажних літаках в Німеччині.

За словами західних посадовців, хоча розвідувальні операції Росії перебувають під все більш суворим контролем, вони зберегли здатність вербувати людей для здійснення атак по всій Європі.

Відтак американські та європейські військові посадовці все більше стурбовані польотами дронів у Німеччині.

Про ці польоти, зосереджені в східній німецькій землі Тюрінгія, також повідомило німецьке видання WirtschaftsWoche, яке широко висвітлювало кампанію саботажу.

Американські посадовці підтвердили ці польоти, але заявили, що не можуть відстежити їхнє походження. Вони вважають, що дрони пілотували росіяни або люди, які працюють на російські розвідслужби.

Передісторія: