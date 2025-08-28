Сійярто відповів Сибізі та Сікорському на критику щодо "Мадяра": "Це не наша війна!"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив колегам з України та Польщі, що війна в Україні "не є війною Угорщини", коментуючи рішення Будапешта щодо заборони на в’їзд Роберту "Мадяру" Бровді.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У відповідь на критику очільника МЗС України Андрія Сибіги, який написав, що для Сійярто "російський трубопровід важливіший за українських дітей, вбитих Росією", угорський міністр попросив Київ не "втягувати" Угорщину у війну.

Реклама:

"Це не наша війна! Ми не несемо за неї відповідальності, ми її не розпочали, ми в ній не беремо участі. Припиніть провокувати нас, припиніть ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку і припиніть намагатися втягнути нас у вашу війну!" – сказав Сійярто.

Аналогічно він відповів міністру закордонних справ Польщі Радославу Сікорському, який запросив "Мадяра" до своєї країни, ігноруючи санкції Угорщини.

"Загроза енергетичній безпеці Угорщини не має нічого спільного зі свободою України!" – написав угорський міністр закордонних справ.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: