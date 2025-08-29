Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На фронті понад 190 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 серпня 2025, 08:14
На фронті понад 190 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб
фото: getty images

Протягом минулої доби на фронті відбулося 191 бойових зіткнень,  83 рази російські загарбники актували Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинув 20 керованих бомб, здійснив 163 обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили десять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак у районах Щербинівки, Торецька та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Зелений Гай, Піддубне, Олександроград та Запорізьке.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Збройні силиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео Рятувальні роботи у Києві завершили, досі невідома доля 8 людей – Зеленський
У Києві внаслідок ДТП перекинулось поліцейське авто: загинув водій, троє поранених
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони в Україні – ЗМІ
До 23 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки: розбір завалів триває
документКабмін зобов'язав погоджувати проведення масових заходів з військовими
Зеленський анонсував напрацювання щодо гарантій безпеки: Будуть наступного тижня
Усі новини...
Збройні сили
Росіяни атакували Покровський напрямок 37 разів: знешкоджено 125 окупантів
"Нора – твій другий дім". Що відчувають піхотинці перед виходом на бойові та як тримаються 99 днів на "нулі"
На фронті понад 170 боїв: 44 рази росіяни атакували Покровський напрямок
Останні новини
11:30
фотоДронова атака спричинила пожежу біля виноробні Путіна під Геленджиком
11:21
Автопілот Tesla відлякує клієнтів частіше, ніж приваблює — дослідження
11:12
CNN: США можуть поставити Україні ракети ERAM ще цього року
11:11
Удар дронів на місяці вивів з ладу великий завод російського "Новатека" на Балтиці
10:54
тенісВизначилася суперниця Костюк у третьому колі US Open
10:53
Пам'ятні та інвестиційні монети цьогоріч принесли НБУ 346 мільйонів
10:53
Росіяни з БпЛА атакували 66-річного чоловіка у Херсоні, він загинув – ОВА
10:52
В Україні планують створити перший водневий трубопровід
10:51
Скільки сексуальних злочинів, зокрема проти дітей, зафіксували у 2025 році: дані Офісу генпрокурора
10:37
фото, відео Рятувальні роботи у Києві завершили, досі невідома доля 8 людей – Зеленський
Усі новини...
Реклама:
Реклама: