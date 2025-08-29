Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фронте более 190 боевых столкновений, наиболее горячее на Покровском направлении – Генштаб

Станислав ПогориловПятница, 29 августа 2025, 08:14
На фронте более 190 боевых столкновений, наиболее горячее на Покровском направлении – Генштаб
фото: getty images

За прошедшие сутки на фронте произошло 191 боевое столкновение, 83 раза российские захватчики атаковали Покровское, Лиманское и Новопавловское направления.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Враг нанес 10 авиационных ударов, сбросил 20 управляемых бомб, осуществил 163 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Реклама:

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Западного, Синьковки, Голубовки и Загризового.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодези, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении наши воины остановили десять атак противника вблизи Григоровки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг осуществил пять атак в районах Щербиновки, Торецка и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Родинское, Лесовка, Сухой Яр, Даченское, Зверовое, Удачное, Ореховое и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 15 атак в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка, Зеленый Гай, Поддубное, Александроград и Запорожское.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Степовое.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силыроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео Спасательные работы в Киеве завершены, судьба 8 человек до сих пор неизвестна – Зеленский
В Киеве в результате ДТП перевернулся полицейский автомобиль: погиб водитель, трое раненых
Европейские лидеры обсуждают создание 40 км буферной зоны в Украине – СМИ
До 23 возросло количество погибших в Киеве в результате российской атаки: разбор завалов продолжается
документКабмин обязал согласовывать проведение массовых мероприятий с военными
Зеленский анонсировал наработки по гарантиям безопасности: Будут на следующей неделе
Все новости...
Вооруженные силы
Россияне атаковали Покровское направление 37 раз: уничтожено 125 оккупантов
"Нора – твой второй дом". Что чувствуют пехотинцы перед выходом на боевые и как держатся 99 дней на "нуле"
На фронте больше 170 боев: 44 раза россияне атаковали Покровское направление
Последние новости
11:30
фотоДроновая атака вызвала пожар возле винодельни Путина под Геленджиком
11:21
Автопилот Tesla отпугивает клиентов чаще, чем привлекает — исследование
11:12
CNN: США могут поставить Украине ракеты ERAM еще в этом году
11:11
Удар дронов на месяцы вывел из строя крупный завод российского "Новатэка" на Балтике
10:54
теннисОпределилась соперница Костюк в третьем круге US Open
10:53
Памятные и инвестиционные монеты в этом году принесли НБУ 346 миллионов
10:53
Россияне с БПЛА атаковали 66-летнего мужчину в Херсоне, он погиб – ОВА
10:52
В Украине планируют создать первый водородный трубопровод
10:51
Сколько сексуальных преступлений, в частности, против детей, зафиксировали в 2025 году: данные Офиса генпрокурора
10:37
фото, видео Спасательные работы в Киеве завершены, судьба 8 человек до сих пор неизвестна – Зеленский
Все новости...
Реклама:
Реклама: