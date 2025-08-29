На фронте более 190 боевых столкновений, наиболее горячее на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 191 боевое столкновение, 83 раза российские захватчики атаковали Покровское, Лиманское и Новопавловское направления.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Враг нанес 10 авиационных ударов, сбросил 20 управляемых бомб, осуществил 163 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Западного, Синьковки, Голубовки и Загризового.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодези, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки.

На Северском направлении наши воины остановили десять атак противника вблизи Григоровки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг осуществил пять атак в районах Щербиновки, Торецка и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Родинское, Лесовка, Сухой Яр, Даченское, Зверовое, Удачное, Ореховое и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 15 атак в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка, Зеленый Гай, Поддубное, Александроград и Запорожское.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Степовое.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.