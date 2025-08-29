Усі розділи
Останні вихідні літа будуть спекотними

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 серпня 2025, 12:44
Останні вихідні літа будуть спекотними
фото AFP via Getty Images

Останні дні літа в Україні будуть дуже теплими і майже без дощів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Погода по всій Україні в суботу очікується без опадів, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Приазов'ї та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°, на півдні країни до 34°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 20-25°.

У Києві 30 серпня вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 28-30°.

У неділю в Україні також переважно без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°, в південній частині до 34°, в західних областях 23-28°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 20-25°.

У столиці 31 серпня опадів не очікується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 28-30°.

Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 30 серпня була +33,6°С в 1890 р., найнижча +3,3°С в 1966 р.

