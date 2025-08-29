Последние выходные лета будут жаркими

Последние дни лета в Украине будут очень теплыми и почти без дождей.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Погода по всей Украине в субботу ожидается без осадков, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Приазовье и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 26-31°, на юге страны до 34°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 20-25°.

В Киеве 30 августа ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 15°, днем 28-30°.

В воскресенье в Украине также преимущественно без осадков, лишь на крайнем западе страны днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 26-31°, в южной части до 34°, в западных областях 23-28°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 20-25°.

В столице 31 августа осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 15°, днем 28-30°.

Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений самая высокая температура 30 августа была +33,6°С в 1890г., самая низкая +3,3°С в 1966г.