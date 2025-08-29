Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Последние выходные лета будут жаркими

Валентина РоманенкоПятница, 29 августа 2025, 12:44
Последние выходные лета будут жаркими
фото AFP via Getty Images

Последние дни лета в Украине будут очень теплыми и почти без дождей.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Погода по всей Украине в субботу ожидается без осадков, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Приазовье и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Реклама:

Температура ночью 13-18°, днем 26-31°, на юге страны до 34°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 20-25°.

В Киеве 30 августа ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 15°, днем 28-30°.

В воскресенье в Украине также преимущественно без осадков, лишь на крайнем западе страны днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

РЕКЛАМА:

Температура ночью 13-18°, днем 26-31°, в южной части до 34°, в западных областях 23-28°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 20-25°.

В столице 31 августа осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 15°, днем 28-30°.

Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений самая высокая температура 30 августа была +33,6°С в 1890г., самая низкая +3,3°С в 1966г.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Мы не фиксируем массового выезда 18-22-летних. Нужно, чтобы они заканчивали школы и вузы здесь
МИД: Из-за массированного обстрела Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН
НАБУ проверяет на коррупцию производителя ракеты "Фламинго" - Kyiv Independent
В США зафиксировали рекордно низкий уровень поддержки Трампа – опрос
CNN: США могут поставить Украине ракеты ERAM еще в этом году
фото, видео Спасательные работы в Киеве завершены, судьба 8 человек до сих пор неизвестна – Зеленский
Все новости...
погода
Последние дни августа будут теплыми, на западе пройдет дождь
В Украину возвращается температура +30°
В Украине будет сухо и вернется тепло
Последние новости
17:40
На Закарпатье судили мужчину, избившего подростка за прослушивание русской музыки
17:39
фотоЕрмак провел переговоры с Уиткоффом в Нью-Йорке
17:30
Huawei обошла Apple и стала лидером на рынке умных часов
17:29
В Кремле снова делают вид, что заинтересованы во встрече Путина с Зеленским, но...
17:14
Минэкономики отчиталось о ходе жатвы: регионы-лидеры
17:10
Американский актер Шрайбер призвал донатить на ИИ-турели Sky Sentinel для защиты украинского неба
16:59
В ЕС договорились после начала перемирия разместить военных инструкторов в Украине
16:55
Львов хочет, чтобы подрядчики отремонтировали магистральные дороги в долг
16:53
фотоПрисвоил деньги на строительстве пожарного депо: экс-главе ГСЧС Киевской области объявили подозрение
16:52
Что приносит наибольшие доходы на временно оккупированной Херсонщине - расследование
Все новости...
Реклама:
Реклама: