Венс розкритикував статтю Politico про некомпетентність Віткоффа

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 29 серпня 2025, 19:22
Венс розкритикував статтю Politico про некомпетентність Віткоффа
Джей Ді Венс. фото - getty images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував статтю Politico, в якій розповідалось про некомпетентність посланника Дональда Трампа Стівена Віткоффа, та її авторку Феліцію Шварц.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Венса в соцмережі Х

Деталі: Американський віцепрезидент назвав статтю Politico про Віткоффа "журналістською некомпетентністю" та "операцією іноземного впливу, спрямованою на шкоду адміністрації" Трампа.

Його обурило, що посланника президента США критикують анонімні джерела Politico, тоді як у статті не згадали публічні коментарі на його підтримку. (Насправді у статті цитувались сам Венс і радник премʼєра Британії з нацбезпеки Джонатан Пауелл, хоча їхні коментарі були скорочені).

Далі Венс перейшов на особисті образи авторки статті Феліції Шварц, назвавши її "особою, яка написала це сміття" і риторично спитавши, чому анонімні джерела вирішили розповісти їй про Віткоффа саме зараз.

"Є два можливі пояснення: Феліція просто не дуже розумна і дозволила себе використати шахраям з глибинної держави. Або вона до цього причетна і використовувала своє становище, щоб добровільно взяти участь у буквальній операції іноземного впливу. Хай там як, це ганьба", – написав він.

У статті Politico 13 європейських, американських та українських посадовців на умовах анонімності сказали, що некомпетентність Віткоффа лише шкодить дипломатії.

Російські співрозмовники Віткоффа також розчаровані, особливо його нездатністю правильно передати Трампу повідомлення і червоні лінії Путіна, додають джерела.

Зазначимо, Віткофф вірить у можливість досягнути мирної угоди між Україною та Росією до кінця року чи навіть раніше.

