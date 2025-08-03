Армія РФ завдала ракетного удару по Миколаєву: зруйновані будинки, є постраждалі

Окупаційна російська армія завдала ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва, внаслідок чого зруйновані та пошкоджені приватні будинки, є постраждалі.

Джерело: ДСНС Миколаєва, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Дослівно: "Російська армія продовжує воювати проти мирного населення.

Реклама:

Унаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки, пошкоджено оселі мирних жителів".

Деталі: Рятувальники зазначили, що підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи та ліквідовують пожежу на місці удару.

За їхніми даними, є постраждалі.

РЕКЛАМА:

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Оновлено: Кім повідомив про трьох госпіталізованих.

Пізніше у ДСНС уточнили, що ліквідували пожежу, яка охопила 1500 м кв. На місці удару триває розбір завалів.

Що передувало: Повідомлялося, що у Херсоні та на Миколаївщині після попередження про ракетну небезпеку зникло електропостачання.