Армія РФ завдала ракетного удару по Миколаєву: зруйновані будинки, є постраждалі
Окупаційна російська армія завдала ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва, внаслідок чого зруйновані та пошкоджені приватні будинки, є постраждалі.
Джерело: ДСНС Миколаєва, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім
Дослівно: "Російська армія продовжує воювати проти мирного населення.
Унаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки, пошкоджено оселі мирних жителів".
Деталі: Рятувальники зазначили, що підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи та ліквідовують пожежу на місці удару.
За їхніми даними, є постраждалі.
Оновлено: Кім повідомив про трьох госпіталізованих.
Пізніше у ДСНС уточнили, що ліквідували пожежу, яка охопила 1500 м кв. На місці удару триває розбір завалів.
Що передувало: Повідомлялося, що у Херсоні та на Миколаївщині після попередження про ракетну небезпеку зникло електропостачання.