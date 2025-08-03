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Ворожі атаки на Сумщину: у липні загинули 23 людини, понад 140 постраждали

Ольга Глущенко Неділя, 3 серпня 2025, 03:40
Ворожі атаки на Сумщину: у липні загинули 23 людини, понад 140 постраждали
Ілюстративне фото: Getty Images

У липні 2025 року російські окупанти вбили у Сумській області 23 людей, понад 140 – постраждали через атаки армії РФ.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: Григоров повідомив, що за липень на Сумщині зафіксували 2700 ворожих атак.

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Зокрема понад 800 керованими авіабомбами, понад 250 ударів ударними БпЛА, 52 ракетні удари.

Під масованим вогнем перебували Сумський район, Шосткинська, Путивльська та інші прикордонні громади.

Внаслідок ворожих ударів загинули 23 мирних жителі, понад 140 людей – поранені або постраждали.

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Крім того, зазначив Григоров, пошкоджено майже 200 приватних будинків, понад 30 багатоповерхівок.

У Юнаківській громаді дрон влучив у рейсовий автобус – загинули троє людей.

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