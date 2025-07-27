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Росіяни вдарили по автобусу з цивільними на Сумщині, є постраждалі

Ольга КацімонНеділя, 27 липня 2025, 17:20
Росіяни вдарили по автобусу з цивільними на Сумщині, є постраждалі
Ілюстративне фото

На Сумщині російські війська вдарили по автобусу з мирними мешканцями. За попередніми даними, є постраждалі, їм надають медичну допомогу.

Джерело: очільник Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: За попередніми даними, Обстріл стався в районі Юнаківської громади. Є постраждалі, їм надають медичну допомогу.

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До ліквідації наслідків атаки залучено всі екстрені служби.

Що цьому передувало:

СумиСумська областьобстріл
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