Росіяни вдарили по автобусу з цивільними на Сумщині, є постраждалі
Неділя, 27 липня 2025, 17:20
На Сумщині російські війська вдарили по автобусу з мирними мешканцями. За попередніми даними, є постраждалі, їм надають медичну допомогу.
Джерело: очільник Сумської ОВА Олег Григоров
Деталі: За попередніми даними, Обстріл стався в районі Юнаківської громади. Є постраждалі, їм надають медичну допомогу.
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До ліквідації наслідків атаки залучено всі екстрені служби.
Що цьому передувало:
- У неділю вдень, 27 липня, під час обстрілу центрального району Херсона російські війська смертельно поранили 58-річну жінку.