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У Сочі безпілотники атакували нафтобазу, сталася пожежа

Ольга Глущенко Неділя, 3 серпня 2025, 04:32
У Сочі безпілотники атакували нафтобазу, сталася пожежа
скриншот

У російському місті Сочі внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на нафтобазі.

Джерело: пабліки Astra, Baza та інші, росЗМІ, мер Сочі Андрій Прошунін, губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв

Деталі: У пабліках зазначили, що нафтобаза горить у районі аеропорту Сочі (Адлерський аеропорт – ред.).

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У соцмережах вказували, що горить нафтобаза "Роснефть-Кубаннефтепродукт". Аеропорт Сочі раніше повідомив про зупинення роботи.

За словами Прошуліна, "на нафтобазі в Адлерському районі сталося спалах резервуару з паливом".

У пабліках повідомили, що атака безпілотників почалася після другої години ночі за місцевим часом, у Сочі пролунало понад 20 вибухів.

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Кондратьєв зазначив, що "в Адлерському районі уламки безпілотника попали в цистерну з нафтопродуктами, внаслідок чого сталося займання".

Оновлено: За уточненою інформацією російської влади, на нафтобазі в Адлерському районі нібито "горить один резервуар із нафтопродуктами обсягом 2000 кубометрів".

Що передувало: На федеральній території Сіріус біля міста Сочі в Краснодарському краї РФ безпілотники 24 липня влучили по нафтобазі.

Росіябезпілотникипожежа
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