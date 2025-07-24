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Біля Сочі безпілотники влучили по нафтобазі

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 липня 2025, 02:36
Біля Сочі безпілотники влучили по нафтобазі
ілюстративне фото: пожежа на нафтобазі в Воронезькій області РФ у січні 2025 року, Олександр Гусєв у Telegram

На федеральній території Сіріус біля міста Сочі в Краснодарському краї РФ безпілотники влучили по нафтобазі.

Джерело: глава території Дмитро Плішкін у Telegram, пропагандистське агентство РИА Новости

Пряма мова Плішкіна: "Сталося влучання по нафтобазі на вулиці Таврійська. Прошу утриматися від поїздок на машині та прогулянок у тому районі. Про важливі події повідомлятиму".

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Деталі: Перед цим глава федеральної території повідомляв про роботу ППО. Пізніше він зазначив, що загроза атаки БпЛА зберігається.

Як повідомляє РИА Новости, на території Сочі вночі було чутно звуки щонайменше п'яти вибухів.

Довідково: Сіріус — селище міського типу в Краснодарському краї, перша в Росії федеральна територія. Належало до міста Сочі до прийняття нового статуту міста. Найпівденніший населений пункт Краснодарського краю і всього Південного федерального округу.

Росіябезпілотники
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