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У Росії кажуть, нібито за ніч знищили майже сотню "українських дронів"

Ольга Глущенко Неділя, 3 серпня 2025, 07:28
У Росії кажуть, нібито за ніч знищили майже сотню українських дронів
ілюстративне фото: "Мілітарний"

У Міноборони Росії, що за ніч їхня ППО нібито знешкодила 93 "українських безпілотники".

Джерело: МО РФ

Деталі: За даними російського оборонного відомства найбільше дронів нібито збили над акваторією Чорного моря – 60.

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Крім того, повідомляє МО РФ, 18 безпілотників начебто знищили над Воронезькою областю, 7 – над Бєлгородською, 3 – над Брянською, 2 над Курською і по одному – над Нижньогородською, Краснодарським краєм і окупованим Кримом.

Нагадаємо: У російському місті Сочі внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на нафтобазі.

Росіябезпілотники
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