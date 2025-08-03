У Росії кажуть, нібито за ніч знищили майже сотню "українських дронів"

У Міноборони Росії, що за ніч їхня ППО нібито знешкодила 93 "українських безпілотники".

Джерело: МО РФ

Деталі: За даними російського оборонного відомства найбільше дронів нібито збили над акваторією Чорного моря – 60.

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Крім того, повідомляє МО РФ, 18 безпілотників начебто знищили над Воронезькою областю, 7 – над Бєлгородською, 3 – над Брянською, 2 над Курською і по одному – над Нижньогородською, Краснодарським краєм і окупованим Кримом.

Нагадаємо: У російському місті Сочі внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на нафтобазі.