Росіяни вдруге вдарили з авіації по автомосту в Херсоні, що веде до мікрорайону Корабел
Російська авіація знову завдала удару по автомобільному мосту в Херсоні, що веде до мікрорайону Корабел.
Джерела: голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, видання "Мост"
Дослівно: "Російські військові знову атакували Херсон з авіації. Попередньо, зафіксовано влучання в районі мосту. Інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється".
Деталі: Напередодні ввечері росіяни вже обстрілювали міст, який з’єднує центральну частину Херсона з мікрорайоном Корабел.
Голова ОВА Олександр Прокудін опублікував відео, де видно пошкодження мосту.
Унаслідок атаки пошкоджено газогін, а логістика до мікрорайону Корабел значно ускладнилася. Влада попереджає про можливі перебої з постачанням продуктів і закликає мешканців тимчасово евакуюватися до інших районів міста.
Дослівно: "Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, наполегливо закликаю місцевих жителів евакуюватися. Внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Через це поки що складно буде завезти продовольство та інше".
Деталі: Водночас Прокудін наголосив, що українські військові контролюють ситуацію, а російські окупанти, які спробують здійснити будь-які дії, будуть знищені негайно.
Передісторія:
- Увечері у суботу, 2 серпня, армія РФ скинула на Корабельний район Херсона дві керовані авіабомби, у результаті чого було суттєво пошкоджено автомобільний міст.