Росіяни вдруге вдарили з авіації по автомосту в Херсоні, що веде до мікрорайону Корабел

Російська авіація знову завдала удару по автомобільному мосту в Херсоні, що веде до мікрорайону Корабел.

Джерела: голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, видання "Мост"

Дослівно: "Російські військові знову атакували Херсон з авіації. Попередньо, зафіксовано влучання в районі мосту. Інформація щодо постраждалих та пошкодження встановлюється".

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Деталі: Напередодні ввечері росіяни вже обстрілювали міст, який з’єднує центральну частину Херсона з мікрорайоном Корабел.

Голова ОВА Олександр Прокудін опублікував відео, де видно пошкодження мосту.

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Унаслідок атаки пошкоджено газогін, а логістика до мікрорайону Корабел значно ускладнилася. Влада попереджає про можливі перебої з постачанням продуктів і закликає мешканців тимчасово евакуюватися до інших районів міста.

Дослівно: "Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, наполегливо закликаю місцевих жителів евакуюватися. Внаслідок ворожого авіаудару ускладнено логістику. Через це поки що складно буде завезти продовольство та інше".

Деталі: Водночас Прокудін наголосив, що українські військові контролюють ситуацію, а російські окупанти, які спробують здійснити будь-які дії, будуть знищені негайно.

Передісторія: