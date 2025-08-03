Зеленський через понад рік призначив Повітряним силам командувача

Президент Володимир Зеленський 3 серпня призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил, які понад рік були без командувача.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних сил.

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І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: ЗСУ, Генеральний штаб, Міністерство оборони, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги".

Нагадаємо: 30 серпня 2024 року Зеленський указом звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, який очолював цю посаду з серпня 2021 року.