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Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Олександр ШумілінП'ятниця, 30 серпня 2024, 20:02
Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил
Фото: ПС

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, який очолював цю посаду з серпня 2021 року.

Джерело: указ на сайті президента, звернення Зеленського

Деталі: Традиційно в указі не вказуються причини звільнення.  

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Одночасно з’явилося звернення Зеленського, в якому, серед іншого, він сказав, що вирішив замінити командувача Повітряних сил ЗСУ.

Пряма мова Зеленського: "Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, всім інженерам, всім воїнам вогневих груп, розрахунків ППО, усім тим, хто дійсно б’ється для України, для результату. Це потрібно так само на командному рівні, ми повинні посилюватися і берегти людей, берегти особовий склад, берегти усіх наших воїнів".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 29 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що 26 серпня під час відбиття ракетного удару з боку Росії зазнав катастрофи літак винищувач F-16, льотчик загинув.
  • 26 серпня, відбиваючи російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар, загинув льотчик Олексій Месь. 

  • Народна депутатка Мар'яна Безугла спочатку заявила, що за її інформацією винищувач F-16 був уражений українською ППО, а тоді написала повідомлення, в якому закликала Олещука озвучити свою позицію. Також вона заявила, що "це вже щонайменше третій випадок, коли наш літак із пілотом був збитий власною ППО, два попередні інциденти, які не стосувалися F-16, офіційно списали на росіян".

  • Олещук у відповідь написав, що всі обставини катастрофи з’ясує розслідування, а Безугла займається дискредитацією вищого військового керівництва. "Тому я звертаюсь до народної депутатки, яка давно продала своє ім’я, для досягнення цих мерзенних цілей. Мар’яно, прийде час, проситимете вибачення перед усім військом за те, що накоїли, сподіваюсь у суді!", - написав він.

ППОГенштаб
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