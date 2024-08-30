Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, який очолював цю посаду з серпня 2021 року.

Джерело: указ на сайті президента, звернення Зеленського

Деталі: Традиційно в указі не вказуються причини звільнення.

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Одночасно з’явилося звернення Зеленського, в якому, серед іншого, він сказав, що вирішив замінити командувача Повітряних сил ЗСУ.

Пряма мова Зеленського: "Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, всім інженерам, всім воїнам вогневих груп, розрахунків ППО, усім тим, хто дійсно б’ється для України, для результату. Це потрібно так само на командному рівні, ми повинні посилюватися і берегти людей, берегти особовий склад, берегти усіх наших воїнів".

Що цьому передувало:

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