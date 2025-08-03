У Миколаївській області селяни з битами напали на військових ТЦК, є постраждалі

У неділю, 3 серпня, у селі Бузьке Миколаївської області стався напад на військовослужбовців ТЦК під час проведення заходів оповіщення.

Джерело: Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

Деталі: За інформацією, близько 14:00 група селян, озброєних битами та металевими трубами, напала на військових ТЦК та представника Нацполіції. Нападники пошкодили службовий транспорт та завдали тілесних ушкоджень одному з солдатів.

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Військовослужбовець у відповідь застосував травматичний пістолет для самозахисту.

Дослівно: "… цивільні особи, озброєні битами та металевими трубами, пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення. З метою самозахисту даний військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії (травматичного пістолета)".

Деталі: Попередньо відомо про постраждалих як серед військових, так і серед цивільних. На місці працюють правоохоронці.

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У ТЦК нагадали: погроза чи напад на військовослужбовця, який виконує завдання із забезпечення нацбезпеки, карається до 12 років позбавлення волі. Також у таких діях можуть вбачатися ознаки злочину за статтею 114-1 ККУ - "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ".

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