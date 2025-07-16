У Миколаєві працівники ТЦК побили чоловіка: ДБР відкрило провадження
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого побиття військовозобов’язаного чоловіка працівниками Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Миколаєві.
Джерело: ДБР
Деталі: Як повідомили в ДБР, інцидент стався 14 липня 2025 року під час мобілізаційних заходів. За попередньою інформацією, чоловік перебував у розшуку, однак дії працівників РТЦК могли виходити за межі службових повноважень.
Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 ККУ - перевищення влади або службових повноважень військовослужбовою особою, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо:
- 3 червня працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру та двом військовим Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Рівненщині через факт примусової мобілізації військовозобов’язаного чоловіка.