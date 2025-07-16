Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Миколаєві працівники ТЦК побили чоловіка: ДБР відкрило провадження

Анастасія ПроцСереда, 16 липня 2025, 14:51
У Миколаєві працівники ТЦК побили чоловіка: ДБР відкрило провадження
фото: ДБР

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого побиття військовозобов’язаного чоловіка працівниками Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Миколаєві.

Джерело: ДБР

Деталі: Як повідомили в ДБР, інцидент стався 14 липня 2025 року під час мобілізаційних заходів. За попередньою інформацією, чоловік перебував у розшуку, однак дії працівників РТЦК могли виходити за межі службових повноважень.

Реклама:

Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 ККУ - перевищення влади або службових повноважень військовослужбовою особою, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо: 

РЕКЛАМА:
  • 3 червня працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру та двом військовим Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Рівненщині через факт примусової мобілізації військовозобов’язаного чоловіка.

ДБРТЦКМиколаїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Справа Шабуніна: ДБР провело обшуки у квартирі загиблого пілота "Джуса"
Рада відправила у відставку Шмигаля
Зеленський: Путін боїться Америки – приїхав Келлог, і два дні немає сильних обстрілів
Джерела: Умєров не єдиний кандидат на посла України у США
Третій уряд Зеленського: хто втратить посади і кого планують призначити міністрами
доповнено, фото, відеоРосія завдала масованого удару по Вінниці: є влучання по цивільній інфраструктурі, 8 постраждалих
Усі новини...
ДБР
Вирок отримав військовий, який п’яним спричинив ДТП і покалічив дитину
Віталій Шабунін: Немає Єрмака і Татарова – вони просто втілення волі Зеленського
Найбільша спецконфіскація грошей: держава отримає 2,6 млрд грн від онлайн-казино
Останні новини
15:42
Чому почастішали випадки відключення світла?
15:38
боксЯ використаю свій шанс: Усик – про можливу перемогу нокаутом над Дюбуа
15:21
Справа Шабуніна: ДБР провело обшуки у квартирі загиблого пілота "Джуса"
15:19
"Розрив", "Юнацтво" та "Пінгвін". Оголосили номінантів "Еммі 2025"
15:11
Рада відправила у відставку Шмигаля
14:55
Суд призначив по 9 років тюрми чоловікам, які зґвалтували 15-річну дівчину на Печерську в Києві
14:51
У Миколаєві працівники ТЦК побили чоловіка: ДБР відкрило провадження
14:33
Єврокомісар закликав створити "стіну дронів" на східному кордоні ЄС
14:33
Вступна кампанія-2025: пʼять ключових нововведень від МОН, на які варто зважати абітурієнтам
14:31
Гетманцев назвав розмір середньої пенсії в Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: