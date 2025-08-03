27 мігрантів загинули внаслідок корабельної аварії біля берегів Ємену
Неділя, 3 серпня 2025, 19:47
Щонайменше 27 мігрантів загинули, а понад 100 вважаються зниклими безвісти після того, як судно затонуло біля узбережжя Ємену.
Джерело: Al Arabiya English з посиланням на AFP та джерела в службі безпеки Ємену
Деталі: Одне з джерел повідомило, що "на цьому етапі підтверджено загибель 27 осіб, їхні тіла вже знайдено".
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Пошуково-рятувальні роботи тривають.
За даними іншого джерела, на борту перебували 150 людей. Причини трагедії поки що не повідомляють.