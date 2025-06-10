Ізраїль попередив про авіаудари по трьох портах в Ємені і закликав цивільних терміново евакуюватися
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) видала термінове попередження про майбутні авіаудари по трьох портових містах на заході Ємену, які контролюються хуситами, і закликала цивільних терміново евакуюватися задля власної безпеки.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: У своєму дописі в соцмережі Х речник ЦАХАЛу полковник Авічай Адрі попередив про можливі авіаудари по портах Рас-Іса, Ходейда і Саліф, розташованих на західному узбережжі Ємену.
Речник наголосив, що ці порти використовуються хуситами для терористичної діяльності, і тому закликав усіх, хто перебуває у цих районах, негайно залишити їх і триматися подалі до подальших вказівок.
"У зв'язку з тим, що терористичний режим Хуті використовує порти для своєї терористичної діяльності, ми закликаємо усіх хто перебуває в цих портах евакуюватися і триматися подалі від них заради власної безпеки до подальших вказівок", – написав він.
Видання зазначає, що ЦАХАЛ і раніше робив подібні попередження, а через кілька днів завдавав ударів по терористах.
Дослівно: "З часу останніх ізраїльських авіаударів по хуситах в Ємені, підтримуване Іраном угруповання випустило сім балістичних ракет і щонайменше один безпілотник по Ізраїлю".
Передісторія:
- З осені 2023 року хусити атакують комерційні та військові судна в Червоному морі. Хусити заявляють, що їхніми цілями є судна, пов’язані з Ізраїлем або іншими країнами, які підтримують Ізраїль.
- У відповідь на ці атаки США та їхні союзники створили міжнародну коаліцію для захисту судноплавства в регіоні. До неї увійшли Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські Острови та Іспанія.
- У січні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ для запуску процесу визнання єменського руху "Ансар Аллах" (хуситів) іноземною терористичною організацією.