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Обстріл Краматорська 31 липня: кількість загиблих зросла до п'яти

Катерина ТищенкоНеділя, 3 серпня 2025, 20:47
Обстріл Краматорська 31 липня: кількість загиблих зросла до п'яти
руйнування в Краматорську після обстрілу 31 липня, фото ДСНС

Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Краматорська Донецької області 31 липня зросла до п'яти.

Джерело: Краматорська міська рада

Дослівно: "Кількість жертв, від обстрілу Краматорська 31 липня по багатоповерхівці, збільшилась до пʼяти".

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Передісторія:

Краматорськвійна
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