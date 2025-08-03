Обстріл Краматорська 31 липня: кількість загиблих зросла до п'яти
Неділя, 3 серпня 2025, 20:47
Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Краматорська Донецької області 31 липня зросла до п'яти.
Джерело: Краматорська міська рада
Дослівно: "Кількість жертв, від обстрілу Краматорська 31 липня по багатоповерхівці, збільшилась до пʼяти".
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Передісторія:
- Вдень 31 липня росіяни завдали прицільного удару по 5-поверхівці. Половина будинку була зруйнована вщент. Спочатку повідомлялося про 1 загиблу людину та 11 поранених.
- Згодом стало відомо, що внаслідок удару пошкоджено щонайменше 30 будинків і 13 автомобілів.
- Станом на 3 серпня повідомлялося, що внаслідок атаки загинуло щонайменше 4 особи, ще 13 людей дістали поранення.