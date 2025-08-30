Усі розділи
У Франції водій після сварки наїхав на людей: є загиблий та поранені

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 30 серпня 2025, 13:12
У Франції водій після сварки наїхав на людей: є загиблий та поранені
фото ілюстративне

У французькому місті Евре в п’ятницю ввечері, 29 серпня, водій автомобіля нібито навмисно наїхав на групу людей у центрі міста, внаслідок інциденту одна людина загинула.

Джерело: Le Figaro, "Європейська правда"

Деталі: За даними прокуратури міста, подія сталася після сутички в одному з місцевих барів. 

За словами прокурора, "особа нібито пішла за автомобілем і навмисно на великій швидкості наїхала на натовп людей біля закладу".

Внаслідок цього одна людина загинула, а ще п’ятеро зазнали поранень. 

Троє осіб були затримані, розпочато розслідування за фактами вбивства та замаху на вбивство.

У березні у німецькому місті Мангейм внаслідок наїзду автомобіля на натовп загинули дві особи, ще 25 були поранені.

У травні у результаті наїзду автомобіля на групу людей у місті Штутгарт, що в південній Німеччині, щонайменше кілька людей зазнали поранень.

