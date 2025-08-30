Во Франции водитель после ссоры наехал на людей: есть погибший и раненые
В французском городе Эвре в пятницу вечером, 29 августа, водитель автомобиля якобы умышленно наехал на группу людей в центре города, в результате инцидента один человек погиб.
Источник: Le Figaro, "Европейская правда"
Детали: По данным прокуратуры города, происшествие произошло после стычки в одном из местных баров.
По словам прокурора, "лицо якобы пошло за автомобилем и умышленно на большой скорости наехало на толпу людей возле заведения".
В результате один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.
Трое человек были задержаны, начато расследование по фактам убийства и покушения на убийство.
В марте в немецком городе Мангейм в результате наезда автомобиля на толпу погибли два человека, еще 25 были ранены.
В мае в результате наезда автомобиля на группу людей в городе Штутгарт, что в южной Германии, по меньшей мере несколько человек получили ранения.