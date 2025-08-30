Во Франции водитель после ссоры наехал на людей: есть погибший и раненые

В французском городе Эвре в пятницу вечером, 29 августа, водитель автомобиля якобы умышленно наехал на группу людей в центре города, в результате инцидента один человек погиб.

Источник: Le Figaro, "Европейская правда"

Детали: По данным прокуратуры города, происшествие произошло после стычки в одном из местных баров.

По словам прокурора, "лицо якобы пошло за автомобилем и умышленно на большой скорости наехало на толпу людей возле заведения".

В результате один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.

Трое человек были задержаны, начато расследование по фактам убийства и покушения на убийство.

В марте в немецком городе Мангейм в результате наезда автомобиля на толпу погибли два человека, еще 25 были ранены.

В мае в результате наезда автомобиля на группу людей в городе Штутгарт, что в южной Германии, по меньшей мере несколько человек получили ранения.