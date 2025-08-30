Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Франции водитель после ссоры наехал на людей: есть погибший и раненые

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 30 августа 2025, 13:12
Во Франции водитель после ссоры наехал на людей: есть погибший и раненые
фото иллюстративное

В французском городе Эвре в пятницу вечером, 29 августа, водитель автомобиля якобы умышленно наехал на группу людей в центре города, в результате инцидента один человек погиб.

ИсточникLe Figaro, "Европейская правда"

Детали: По данным прокуратуры города, происшествие произошло после стычки в одном из местных баров.

Реклама:

По словам прокурора, "лицо якобы пошло за автомобилем и умышленно на большой скорости наехало на толпу людей возле заведения".

В результате один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.

Трое человек были задержаны, начато расследование по фактам убийства и покушения на убийство.

РЕКЛАМА:

В марте в немецком городе Мангейм в результате наезда автомобиля на толпу погибли два человека, еще 25 были ранены.

В мае в результате наезда автомобиля на группу людей в городе Штутгарт, что в южной Германии, по меньшей мере несколько человек получили ранения.

ФранцияДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Во Львове убили Парубия
фотоЗеленский: Время, отведенное на подготовку встречи лидеров, Москва использовала для ударов
Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций
фото, видеоУкраина нанесла удар по НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области – Генштаб
Мерц: Россия ежедневно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует страну
дополнено, видеоРоссияне нанесли массированный удар по Запорожью: один человек погиб, 22 ранены
Все новости...
Франция
Макрон и Мерц заявили о перезапуске тесных связей между Францией и Германией
Франция в Совбезе ООН: Россия пытается давить в расследовании дела "Северных потоков"
Французский министр рассказал о встрече с руководителями НАБУ и САП
Последние новости
14:04
Литва усиливает охрану границы с РФ и Беларусью барьерами на дорогах
13:55
ОГП показал фото убитого Парубия, объявлена спецоперация "Сирена"
13:51
Неконтактное перуанское племя заметили в соседней деревне: контакты с чужаками угрожают их жизни
13:46
футбол18-летний украинец Попов забил гол во втором матче подряд в итальянской Серии В
13:34
Германия стала крупнейшим покупателем украинских замороженных овощей
13:23
Буданов: С 12 сентября Россия готовит "безумную волну" дезинформации
13:19
За замечание – удары ножом в живот: в Киеве за нападение на женщину осудили 52-летнего мужчину
13:12
Во Франции водитель после ссоры наехал на людей: есть погибший и раненые
12:46
В первой половине 2025 года развелось более 50 тысяч пар украинцев: большинство – через суды
12:43
Эстония настаивает на конфискации замороженных активов России и передаче средств Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: