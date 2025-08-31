Сухопутні війська: 91% повідомлень про порушення в ТЦК виявилися фейками

У серпні 91% повідомлень, що стосувалися роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, виявилися фейками або маніпуляціями.

Джерела: Командування Сухопутних військ, ОК "Північ"

Деталі: Йдеться про 198 повідомлень із 218 (91%), у яких розповідалося про нібито порушення закону з боку військовослужбовців та працівників ТЦК. Однак за даними Сухопутних військ більшість таких випадків були перекручені або вигадані з метою зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави.

20 випадків (9%) підтвердилися й мали реальні підстави, зокрема:

2 осіб відсторонено від виконання обов’язків;

2 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

16 службових розслідувань тривають.

Дослівно: "Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві закону, а дійсно винні порушники були покарані".

Деталі: Водночас оперативне командування "Північ" інформує, що протягом серпня 2025 року в зонах відповідальності підпорядкованих ТЦК та СП було зафіксовано поширення інформації про 41 інцидент за участю представників ТЦК.

Дослівно: "Більшість із цих повідомлень - 87% - мають маніпулятивний характер, що може свідчити про цілеспрямовані спроби окремих осіб дискредитувати законну діяльність ТЦК та СП і знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації загалом.

Деталі: Серед підтверджених п'яти випадків по одному інциденту трапилося в Києві, Полтавській, Черкаській областях. По ним триває розслідування. Два випадки зафіксовані на Чернігівщині: по одному розслідування триває, другого військовослужбовця притягнуто до відповідальності".

ОК запевнило, що контроль за діями ТЦК триває безперервно, а інформація про порушення ретельно перевіряється.