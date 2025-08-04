Південна Кореї демонтує гучномовці уздовж кордону з КНДР
Понеділок, 4 серпня 2025, 07:00
Південнокорейські військові почали демонтувати гучномовці для пропагандистських трансляцій, встановлених уздовж кордону з Північною Кореєю.
Джерело: Yonhap із посиланням на Міноборони Південної Кореї
Деталі: Зазначається, що демонтаж відбувається "у рамках заходів, спрямованих на зниження міжкорейської напруженості".
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Цей крок відбувся менш ніж через два місяці після того, як президент Лі Дже Мен розпорядився призупинити трансляції через гучномовці у бік КНДР з метою зменшення напруженості та відновлення довіри.
Дослівно з повідомлення Міноборони Південної Кореї: "Це практичний захід, який може допомогти послабити міжкорейську напруженість, не впливаючи на бойову готовність військових".
Передісторія:
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- Південна Корея у 2024 році відновила трансляцію антипівнічнокорейської пропаганди через гучномовці в прикордонних районах у відповідь на понад 1000 наповнених сміттям і гноєм повітряних куль, надісланих КНДР за останні кілька тижнів.