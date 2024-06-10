Південна Корея запустила пропаганду через гучномовці на кордоні з КНДР

У неділю Південна Корея відновила трансляцію антипівнічнокорейської пропаганди через гучномовці в прикордонних районах у відповідь на понад 1000 наповнених сміттям і гноєм повітряних куль, надісланих КНДР за останні кілька тижнів.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Через кілька годин після трансляції сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина заявила, що Південна Корея створила "прелюдію до дуже небезпечної ситуації".

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Вона сказала, що Південна Корея стане свідком "нової відповіді" з боку КНДР, якщо продовжить трансляції і не зупинить активістів, які переправляють через кордон антипівнічнокорейські пропагандистські листівки.

"Я суворо попереджаю Сеул негайно припинити свою небезпечну діяльність, яка ще більше спровокує кризу конфронтації", – йдеться в заяві Кім Йо Чен Ина, опублікованій офіційним центральним агентством Північної Кореї.

Видання зазначає, що відновлення пропагандистських трансляцій може спровокувати військові кроки у відповідь, оскільки напруженість між супротивниками зростає, а переговори щодо ядерних амбіцій Північної Кореї залишаються в глухому куті.

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Південнокорейські військові також заявили, що в неділю ввечері зафіксували запуск Північною Кореєю, як видається, більшої кількості повітряних куль зі сміттям. Військові не відразу підтвердили, чи приземлилися вони у Південній Кореї.

Що передувало: Після відправки сотень повітряних куль зі сміттям та екскрементами через кордон до Південної Кореї, чиновники КНДР заявили, що ця акція буде припинена, водночас Південна Корея обіцяє заходи у відповідь.