Одещина пережила "шахедну" атаку: вирували пожежі, пошкоджено радіоринок

Російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками, внаслідок влучань вирували пожежі та є руйнування.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці, спільно з добровольцями, оперативно ліквідували. Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку – вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку".

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Фото ДСНС

Деталі: В Одеському районі пошкоджено приватний будинок. Його господар сам загасив пожежу, яка спалахнула на подвір’ї.

Фото ДСНС

Минулося без постраждалих.

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