Одещина пережила "шахедну" атаку: вирували пожежі, пошкоджено радіоринок
Понеділок, 4 серпня 2025, 08:12
Російські окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками, внаслідок влучань вирували пожежі та є руйнування.
Джерело: ДСНС в Telegram
Дослівно служба: "Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці, спільно з добровольцями, оперативно ліквідували. Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку – вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку".
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Деталі: В Одеському районі пошкоджено приватний будинок. Його господар сам загасив пожежу, яка спалахнула на подвір’ї.
Минулося без постраждалих.
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Передісторія:
- У ніч проти 4 серпня на тлі загрози ворожих ударних дронів в Одесі пролунали вибухи.