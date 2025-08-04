По всій Україні знову вила тривога – вдруге за ранок злітав МіГ

О 10 ранку влада знову оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт в Росії винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "УВАГА! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".

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Деталі: Коли лунає повітряна тривога, необхідно пройти в укриття.

Оновлено: О 10:28 тривогу почали скасовувати. Небезпека тривала близько 30 хв.

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