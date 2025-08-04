Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

По всій Україні знову вила тривога – вдруге за ранок злітав МіГ

Ірина БалачукПонеділок, 4 серпня 2025, 10:30
По всій Україні знову вила тривога – вдруге за ранок злітав МіГ
Російський МіГ-31К. Фото uk.wikipedia.org

О 10 ранку влада знову оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт в Росії винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "УВАГА! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".

Реклама:

Деталі: Коли лунає повітряна тривога, необхідно пройти в укриття.

Оновлено: О 10:28 тривогу почали скасовувати. Небезпека тривала близько 30 хв.

Передісторія: 

РЕКЛАМА:

повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено По всій Україні вила тривога – Росія випустила "Кинджали"
Після відео із заручниками Нетаньягу закликав знищити ХАМАС, який "не хоче угоди"
фотоУ Харкові чоловік вистрілив у ветерана ЗСУ, а потім побив його
Сибіга прокоментував нелюдське поводження ХАМАС із заручниками й ситуацію в Газі
У Миколаївській області селяни з битами напали на військових ТЦК, є постраждалі
Зеленський: Україна застосувала санкції проти капітанів тіньового флоту РФ
Усі новини...
повітряна тривога
По всій Україні вила тривога – Росія випустила "Кинджали"
Росіяни атакували ударними дронами, на Київщині працювала ППО
Ворог атакував Київ ракетами – КМВА
Останні новини
10:42
Ціни на нафту впали після нового рішення ОПЕК+
10:35
Apple розробляє чатбота, який стане "спрощеною" версією ChatGPT – Bloomberg
10:30
По всій Україні знову вила тривога – вдруге за ранок злітав МіГ
10:13
У Латвії заблокували ще десять сайтів з роспропагандою
09:39
Трамп знову заявив, що ядерні субмарини США вже перебувають у регіоні біля РФ – як і анонсував
09:35
Стало відомо, які моделі нових легковиків найчастіше купують українці
09:25
У США затвердили ексглаву корпорації мереж фастфуду послом у ЄС
09:24
Президент Сербії хоче зустрітись з Путіним у вересні
09:22
Суд присяжних визнав Tesla частково винною у смертельній аварії 2019 року
08:58
оновлено По всій Україні вила тривога – Росія випустила "Кинджали"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: