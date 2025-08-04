Ворог заявив про захоплення пункту пропуску на кордоні з Харківщиною. В МВА кажуть – штурм відбито

Ресурси російської пропаганди заявили, що війська РФ захопили контрольно-пропускний пункт "Гоптівка" у Харківській області, місцева влада натомість повідомила, що ворожий штурм відбито.

Джерело: начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко у Telegram

Пряма мова: "Шановні громадяни! Сьогодні зранку російська пропаганда почала поширювати фейки про те, що армія окупантів нібито захопила КПП "Гоптівка".

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Оскільки ця новина починає набирати суспільного резонансу, вважаю необхідним повідомити вам про те, що окупанти дійсно здійснили штурм цього контрольно-пропускного пункту. У результаті бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували більше десяти загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії".

Деталі: Начальник МВА запевнив, що КПП "Гоптівка" перебуває під повним контролем Сил оборони України і подякував бійцям 58-ї бригади.