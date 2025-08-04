Ворог заявив про захоплення пункту пропуску на кордоні з Харківщиною. В МВА кажуть – штурм відбито
Ресурси російської пропаганди заявили, що війська РФ захопили контрольно-пропускний пункт "Гоптівка" у Харківській області, місцева влада натомість повідомила, що ворожий штурм відбито.
Джерело: начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко у Telegram
Пряма мова: "Шановні громадяни! Сьогодні зранку російська пропаганда почала поширювати фейки про те, що армія окупантів нібито захопила КПП "Гоптівка".
Оскільки ця новина починає набирати суспільного резонансу, вважаю необхідним повідомити вам про те, що окупанти дійсно здійснили штурм цього контрольно-пропускного пункту. У результаті бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували більше десяти загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії".
Деталі: Начальник МВА запевнив, що КПП "Гоптівка" перебуває під повним контролем Сил оборони України і подякував бійцям 58-ї бригади.