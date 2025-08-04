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Корупційна схема при закупівлі БПЛА та РЕБ: для затриманого нардепа просять арешт і 30 млн застави

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 серпня 2025, 12:23

Антикорупційні органи повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, для чинного нардепа просять запобіжний захід – арешт із заставою в 30 мільйонів.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно САП: "За погодженням генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн.

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Також до суду направлені клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи".

Деталі: Як повідомляла УП, серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, є нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

Підозри оголошено:

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  • колишньому голові Луганської обласної державної адміністрації (Гайдай) – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
  • народному депутату України (Кузнєцов) –  ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
  • начальнику міської військової адміністрації (Юрченко) – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
  • командиру військової частини Національної гвардії України – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України;
  • фактичному бенефіціарному власнику підприємства – виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України;
  • директору підприємства – виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Бенефіціару та директорці підприємства — виробника БПЛА також додатково інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. За версією слідства, вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав ЗСУ.

За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони.

Серед встановлених епізодів — закупівля систем радіоелектронної боротьби. За підписання договору із завідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду. За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів на майже 10 млн грн. Підприємство поставило продукцію за завищеною на близько 80 тис. дол. США вартістю, після чого службові особи передали частину коштів у вигляді "відкату" учасникам злочинної групи.

Довідково: Нардеп Кузнєцов був серед тих, хто 22 липня голосував за скандальний законопроєкт №12414, із правками, які фактично підпорядковували незалежні антикорупційні органи генеральному прокурору.

Що передувало: 2 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.

НАБУ і САП повідомили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.

НАБУАнтикорупційна прокуратуракорупція
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