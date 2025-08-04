Генштаб: Дрони СБС "запалили" аеропорт російського Сочі

В ніч на 3 серпня Сили оборони України завдали успішного удару по базі паливно-мастильних матеріалів в аеропорту "Сочі" в Краснодарському краї РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Сили безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовим Сил оборони уразили паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі", що в Краснодарському краї. На території об’єкту здійнялася сильна пожежа. Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників".

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Деталі: В Генштабі наголошують, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію РФ проти України.

Що передувало: Російські пабліки ЗМІ та місцева влада повідомили, що в російському місті Сочі внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на нафтобазі.

У пабліках повідомили, що атака безпілотників почалася після другої години ночі за місцевим часом, у Сочі пролунало понад 20 вибухів.