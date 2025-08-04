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У Кривому Розі троє людей загинули внаслідок пожежі у виробничій будівлі

Анастасія ПроцПонеділок, 4 серпня 2025, 14:46
У Кривому Розі троє людей загинули внаслідок пожежі у виробничій будівлі
фото: ДСНС

У Кривому Розі троє людей загинули внаслідок пожежі в одноповерховій виробничій будівлі в Покровському районі міста.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За даними рятувальників, наразі триває ліквідація пожежі на загальній площі 1000 квадратних метрів.

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фото: ДСНС

До гасіння залучили понад 30 вогнеборців та 12 одиниць техніки.

 
фото: ДСНС

Нагадаємо:

  • 3 серпня троє людей, серед яких 4-місячне немовля дістали порання внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області.

Кривий РігпожежаДСНС
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