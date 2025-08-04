У Кривому Розі троє людей загинули внаслідок пожежі у виробничій будівлі
Понеділок, 4 серпня 2025, 14:46
У Кривому Розі троє людей загинули внаслідок пожежі в одноповерховій виробничій будівлі в Покровському районі міста.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: За даними рятувальників, наразі триває ліквідація пожежі на загальній площі 1000 квадратних метрів.
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До гасіння залучили понад 30 вогнеборців та 12 одиниць техніки.
Нагадаємо:
- 3 серпня троє людей, серед яких 4-місячне немовля дістали порання внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області.