Ексочільника Луганщини Гайдая взяли під варту з можливістю внесення застави
Вищий антикорупційний суд арештував з можливістю внесення застави голову Мукачівської РДА й колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая у рамках розслідування корупційної схеми із завищенням цін у державних контрактах при закупівлі дронів та засобів РЕБ.
Джерело: "Слідство.Інфо", "Суспільне", трансляція судового засідання, пресслужба САП
Деталі: Згідно рішення суду, Гайдая арештували на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 10 млн грн.
Також ВАКС обрав запобіжний захід власнику підприємства з виробництва дронів Марченку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень.
Перед цим Вищий антикорупційний суд відправив затриманого НАБУ і САП народного депутата Олексія Кузнєцова під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 8 млн грн.
Що передувало:
- Раніше в суботу президент Володимир Зеленський після доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка заявив про викриття на хабарі народного депутата, а також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.
- НАБУ і САП повідомили, що викрили на хабарі при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ чинного нардепа, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії – схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.
- За даними джерел УП в правоохоронних органах, Серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, - нардеп від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.