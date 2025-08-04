Ексочільника Луганщини Гайдая взяли під варту з можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд арештував з можливістю внесення застави голову Мукачівської РДА й колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая у рамках розслідування корупційної схеми із завищенням цін у державних контрактах при закупівлі дронів та засобів РЕБ.

Джерело: "Слідство.Інфо", "Суспільне", трансляція судового засідання, пресслужба САП

Деталі: Згідно рішення суду, Гайдая арештували на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 10 млн грн.

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Також ВАКС обрав запобіжний захід власнику підприємства з виробництва дронів Марченку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень.

Перед цим Вищий антикорупційний суд відправив затриманого НАБУ і САП народного депутата Олексія Кузнєцова під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 8 млн грн.

Що передувало:

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