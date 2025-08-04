Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Харківщині РФ вдарила по будинку: загинув чоловік

Тетяна ОлійникПонеділок, 4 серпня 2025, 21:59
На Харківщині РФ вдарила по будинку: загинув чоловік
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російська армія вранці 4 серпня завдала удару по селу Лосівка Чугуївського району на Харківщині.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, вранці 4 серпня внаслідок ворожого удару по селу Лосівка Чугуївського району загорівся житловий будинок. Після ліквідації пожежі та розбору завалів виявлено тіло 47-річного загиблого чоловіка".

Реклама:
 
фото - харківська обласна прокуратура

Деталі: За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України – воєнні злочини, що спричинили загибель людей.

Що передувало: 

У понеділок вдень на Харківщині FPV-дрон російських загарбників влучив у мопед, на якому пересувались чоловік і жінка, від отриманих поранень вони загинули.

Харківська областьобстрілросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія оголосила, що більше не буде дотримуватись "самообмежень" на розгортання наземних ракет
Ексочільника Луганщини Гайдая взяли під варту з можливістю внесення застави
Глава САП особисто розмовляв з Кауфманом про "рекордну" угоду – експрокурор
Нардепа Кузнєцова арештували із заставою у 8 млн грн
Свириденко доручила перевірити топмитника після журналістського розслідування
Корупційна схема при закупівлі БПЛА та РЕБ: для затриманого нардепа просять арешт і 30 млн застави
Усі новини...
Харківська область
На Харківщині дрон РФ атакував 2-х цивільних на мопеді: вони загинули
Ворог заявив про захоплення пункту пропуску на кордоні з Харківщиною. В МВА кажуть – штурм відбито
Через ворожу атаку на Харківщині є постраждалі та пошкодження
Останні новини
23:14
Посол у Польщі засудив маніпуляції ультраправого політика з гаслом "Слава Україні!"
22:42
Іран хоче прибрати чотири нулі з номіналу своєї валюти після десятиліть інфляції
22:34
Від початку доби на фронті відбулось 144 бойових зіткнення – Генштаб
21:59
Понад 10 тисяч готелів Європи подали до суду проти Booking.com за маніпуляції з цінами
21:59
фотоНа Харківщині РФ вдарила по будинку: загинув чоловік
21:54
Коридор смерті й молитви між тортурами. Історія єдиного капелана "Азовсталі", який 3 роки був у полоні
21:49
Виборці Трампа назвали РФ загрозою і підтримують санкції проти неї – опитування
21:33
Українська Dwarf Engineering презентувала універсальний модуль автонаведення на FPV-дрони
21:27
МХП придбала іспанську компанію-виробника птиці та свинини
21:15
Військова підтримка України: Шмигаль оголосив про запуск нового механізму від США й НАТО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: