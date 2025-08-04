На Харківщині РФ вдарила по будинку: загинув чоловік

Російська армія вранці 4 серпня завдала удару по селу Лосівка Чугуївського району на Харківщині.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, вранці 4 серпня внаслідок ворожого удару по селу Лосівка Чугуївського району загорівся житловий будинок. Після ліквідації пожежі та розбору завалів виявлено тіло 47-річного загиблого чоловіка".

Реклама:

фото - харківська обласна прокуратура

Деталі: За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України – воєнні злочини, що спричинили загибель людей.

Що передувало:

У понеділок вдень на Харківщині FPV-дрон російських загарбників влучив у мопед, на якому пересувались чоловік і жінка, від отриманих поранень вони загинули.