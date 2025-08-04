Із окупації врятували ще одну українську дитину
Понеділок, 4 серпня 2025, 23:36
Ще одну українську дитину вдалося евакуювати з тимчасово окупованої території.
Джерело: операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна
Пряма мова: "13-річна дівчинка разом із мамою жила в окупації з перших місяців повномасштабного вторгнення. Вона мріяла вибратися та поїхати до бабусі й дідуся на підконтрольній території України, з якими весь цей час підтримувала звʼязок.
Реклама:
Мама також хотіла виїхати, але тривалий час не наважувалася через небезпеку шляху. Урешті родина вирішила, що дівчинка поїде першою.
Деталі: Як пише Зарівна, тепер дівчинка вже з бабусею та дідусем на підконтрольній Україні території.