Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Із окупації врятували ще одну українську дитину

Тетяна ОлійникПонеділок, 4 серпня 2025, 23:36
Із окупації врятували ще одну українську дитину
фото - getty images

Ще одну українську дитину вдалося евакуювати з тимчасово окупованої території.

Джерело: операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна

Пряма мова: "13-річна дівчинка разом із мамою жила в окупації з перших місяців повномасштабного вторгнення. Вона мріяла вибратися та поїхати до бабусі й дідуся на підконтрольній території України, з якими весь цей час підтримувала звʼязок.

Реклама:

Мама також хотіла виїхати, але тривалий час не наважувалася через небезпеку шляху. Урешті родина вирішила, що дівчинка поїде першою.

Деталі: Як пише Зарівна, тепер дівчинка вже з бабусею та дідусем на підконтрольній Україні території.

окупаціядіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 144 бойових зіткнення – Генштаб
Ексочільника Луганщини Гайдая взяли під варту з можливістю внесення застави
Глава САП особисто розмовляв з Кауфманом про "рекордну" угоду – експрокурор
Нардепа Кузнєцова арештували із заставою у 8 млн грн
Свириденко доручила перевірити топмитника після журналістського розслідування
Корупційна схема при закупівлі БПЛА та РЕБ: для затриманого нардепа просять арешт і 30 млн застави
Усі новини...
окупація
Президент Чехії: Якщо ціна виживання України — тимчасова окупація РФ, нехай так і буде
ГУР повідомило про ліквідацію росіян, які фотографувалися у Зеленому Гаю
Росія просунулася біля чотирьох населених пунктів на Донеччині – Deepstate
Останні новини
00:46
Президент Туреччини найближчими днями здійснить візит до Києва – ЗМІ
00:13
Ціни на бензин в РФ б'ють рекорд. Причина – атаки по НПЗ
23:40
У Prozorro.Продажі розповіли, які онлайн-аукціони принесли найбільший дохід
23:36
Із окупації врятували ще одну українську дитину
23:14
Посол у Польщі засудив маніпуляції ультраправого політика з гаслом "Слава Україні!"
22:42
Іран хоче прибрати чотири нулі з номіналу своєї валюти після десятиліть інфляції
22:34
Від початку доби на фронті відбулось 144 бойових зіткнення – Генштаб
21:59
Понад 10 тисяч готелів Європи подали до суду проти Booking.com за маніпуляції з цінами
21:59
фотоНа Харківщині РФ вдарила по будинку: загинув чоловік
21:54
Коридор смерті й молитви між тортурами. Історія єдиного капелана "Азовсталі", який 3 роки був у полоні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: