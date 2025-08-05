Верховний суд Бразилії наказав арештувати експрезидента у справі про держпереворот

Суддя Верховного суду Бразилії Александре ді Мораєс постановив відправити колишнього президента Жаїра Болсонару під домашній арешт через порушення ним запобіжних заходів в межах справи про спробу державного перевороту.

Джерело: The Guardian

Деталі: Суддя заявив, що Болсонару порушив заборону на використання соціальних мереж, запроваджену минулого місяця. Тоді ж йому було наказано носити електронний браслет для відслідковування пересування.

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Мораєс зазначив, що у неділю, 3 серпня, коли прихильники Болсонару вийшли на вулиці в кількох містах країни, колишній президент використав акаунти своїх союзників у соцмережах, щоб поширити повідомлення, які містили "явні заклики та підбурювання до нападів на Верховний федеральний суд, а також відкриту підтримку іноземного втручання в судову систему Бразилії".

"Немає жодних сумнівів, що запобіжний захід було порушено", – оголосив Мораєс.

​​Суд заборонив Болсонару приймати відвідувачів, окрім близьких родичів і адвокатів, а поліції наказав вилучити всі мобільні телефони політика. Відвідувачам, які отримають дозвіл на зустріч із колишнім президентом, буде заборонено користуватися телефонами, робити фото чи знімати відео.

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У своїй постанові Мораєс підкреслив, що попри заборону на користування соцмережами, Болсонару в неділю телефоном узяв участь у демонстрації на свою підтримку. Один із його синів, Флавіо, під час акції на короткий час увімкнув батька на гучний зв’язок, щоб той звернувся до присутніх у Ріо-де-Жанейро. Пізніше він також опублікував відео, на якому його батько звертається до прихильників, але згодом видалив допис. Суддя назвав це "очевидною" спробою приховати порушення обмежень, накладених судом.

"Кричуще ігнорування запобіжних заходів було настільки очевидним, що – і це варто повторити – сам син обвинуваченого, сенатор Флавіо Нантес Болсонару, вирішив видалити допис зі свого акаунта в Instagram, аби приховати правопорушення", – зазначив суддя.

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