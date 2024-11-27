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Екс-президента Бразилії Болсонару звинувачують в організації державного перевороту

Іван Д'яконовСереда, 27 листопада 2024, 03:34
Екс-президента Бразилії Болсонару звинувачують в організації державного перевороту
Жаїр Болсонару. Фото: Getty Images

Федеральна поліція Бразилії представила Верховному суду 884-сторінковий звіт із доказами того, що колишній президент Жаїр Болсонару брав безпосередню участь у підготовці державного перевороту з метою скасування результатів виборів 2022 року, які він програв.

Джерело: Reuters

Деталі: Болсонару звинувачують у спробі державного перевороту, насильницькому скасуванні демократії та верховенства права, а також у створенні злочинної організації.

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Розслідування, що тривало майже два роки, виявило докази, отримані через обшуки, прослуховування телефонів, аналіз фінансових записів і свідчень, наданих у межах угоди про визнання вини.

У звіті зазначено, що Болсонару не лише брав участь у плануванні перевороту, але й координував зустрічі з військовими, під час яких обговорював скасування верховенства права.

Дослівно: "Болсонару ефективно планував, керував і виконував у координації з іншими посадовими особами щонайменше з 2019 року конкретні дії, спрямовані на скасування демократичного верховенства права, при цьому він залишався на посаді президента".

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Деталі: Поліція встановила, що Болсонару знав про план убивства новообраного президента Луїса Інасіу Лули да Сілви та його заступника Жералдо Алкміна.

У доповіді вказано, що слідство має докази, які підтверджують офіційне звинувачення Болсонару у спробі державного перевороту. План він представив під час зустрічі в грудні 2022 року з вищим командуванням збройних сил, де закликав їх приєднатися до змови.

За даними поліції, командувачі армії та ВПС відмовилися, тоді як командувач ВМС, нині відставний адмірал Альмір Гарньєр Сантуш, за даними слідства, висловив підтримку.

Болсонару заперечує звинувачення.

Передісторія:

  • Ввечері 13 листопада два потужні вибухи біля будівлі Верховного суду в столиці Бразилії призвели до загибелі людини. Інцидент стався на площі Трьох Влад, де розташовані ключові урядові установи країни, зокрема Верховний суд, Конгрес і президентський палац.
  • Федеральна поліція Бразилії припустила, що це може бути повʼязано з напруженістю навколо Верховного суду в останні роки, спричиненою погрозами з боку ультраправих груп і прихильників екс-президента Жаїра Болсонару".

Бразиліясуд
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