Рязанський НПЗ у Росії втратив половину потужностей після атаки українських дронів – ЗМІ

Рязанський нафтопереробний завод, що належить російській державній компанії "Роснєфть", з 2 серпня працює лише на 48% своєї звичайної потужності після атаки українських безпілотників.

Джерело: Reuters з посиланням на три джерела в нафтопереробній галузі

Деталі: За інформацією джерел, внаслідок атаки безпілотника, Рязанський НПЗ зупинив дві основні установки первинної переробки нафти – CDU-3 (8 600 тонн на добу) та CDU-4 (11 400 тонн на добу).

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Наразі завод функціонує лише на установці CDU-6, здатній обробляти 23 200 тонн нафти на добу – близько 48% від повної потужності підприємства.

Дослівно: "За даними галузевих джерел, минулого року завод переробив 13,1 млн тонн нафти; виробив 2,3 млн тонн автомобільних бензинів; 3,4 млн тонн дизельного палива; 4,2 млн тонн мазуту і 1 млн тонн реактивного палива".

Передісторія:

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