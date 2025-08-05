Рязанський НПЗ у Росії втратив половину потужностей після атаки українських дронів – ЗМІ
Рязанський нафтопереробний завод, що належить російській державній компанії "Роснєфть", з 2 серпня працює лише на 48% своєї звичайної потужності після атаки українських безпілотників.
Джерело: Reuters з посиланням на три джерела в нафтопереробній галузі
Деталі: За інформацією джерел, внаслідок атаки безпілотника, Рязанський НПЗ зупинив дві основні установки первинної переробки нафти – CDU-3 (8 600 тонн на добу) та CDU-4 (11 400 тонн на добу).
Наразі завод функціонує лише на установці CDU-6, здатній обробляти 23 200 тонн нафти на добу – близько 48% від повної потужності підприємства.
Дослівно: "За даними галузевих джерел, минулого року завод переробив 13,1 млн тонн нафти; виробив 2,3 млн тонн автомобільних бензинів; 3,4 млн тонн дизельного палива; 4,2 млн тонн мазуту і 1 млн тонн реактивного палива".
Передісторія:
- У ніч на 2 серпня українські безпілотники здійснили масовану атаку на низку військових і енергетичних обʼєктів на території РФ.