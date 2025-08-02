Масована атака БпЛА на Росію: пожежі на НПЗ, радіозаводі та вибухи біля військового аеродрому

У ніч на 2 серпня в низці регіонів Росії пролунали вибухи, які супроводжувалися роботою систем протиповітряної оборони. Очевидці повідомляють про атаку безпілотників і великі пожежі на нафтопереробних заводах, вибухи на радіозаводах і біля військового аеродрому.

Джерело: Російські Telegram-канали

Деталі: У соціальних мережах з’явилися відео великої пожежі, ймовірно, на території Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області. На кадрах чутно звуки, схожі на роботу безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони.

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Наслідки удару безпілотника по Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області Росії pic.twitter.com/EOQhSaXExf — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 2, 2025

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив удар безпілотників по Новокуйбишевську.

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"Сьогодні вранці ворожі БпЛА атакували одне з промислових підприємств у Новокуйбишевську. На місці працюють оперативні служби", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Він також повідомив, що в області введено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету, а самарський аеропорт призупинив роботу.

Безпілотники також, ймовірно, вразили АО "Виробниче об'єднання "Електроприбор" в місті Пенза Пензенської області. Це підприємство безпосередньо пов’язане з оборонним сектором РФ. Воно спеціалізується на виробництві елементів управління для російських ракетних систем та систем зв'язку.

Момент ураження АО "Виробниче об'єднання "Електроприбор" в російському місті Пенза pic.twitter.com/O1l1Ijtgpx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 2, 2025

Поруч з ним розташований єдиний російський оборонний завод, що виготовляє пункти управління бойовими діями підрозділів ППО – АТ "Радіозавод", який, ймовірно, також був уражений.

За словами очевидців, біля аеродрому Дягілево, що розташований у Рязанській області пролунали гучні вибухи.

Ще один нафтопереробний завод, ймовірно, було уражено в місті Рязань. Місцеві пабліки публікують відео очевидців, де видно стовп вогню. Влада регіону підтвердила факт атаки безпілотників на місцеве підприємство, не уточнюючи, про яке саме йдеться.

Фото з соцмереж

Про атаку БпЛА і роботу ППО також повідомляють жителі Липецької та Воронезької областей.

Довідково: АТ "Куйбишевський НПЗ" спеціалізується на випуску моторного пального, включно з бензинами і дизельним паливом екологічного стандарту Євро-5, а також кількох десятків інших затребуваних на ринку нафтопродуктів.

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