Росія завдала наймасованішого удару по Лозовій з початку війни: серед постраждалих діти
У ніч на 5 серпня місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. Постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор. Є поранені, серед них – діти.
Джерело: міський голова Лозової Сергій Зеленський
Пряма мова: "Лозова пережила наймасованішу атаку з початку війни.
Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. На жаль, є поранені – серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки".
Деталі: Станом на ранок 5 серпня частина Лозової залишалася без електропостачання. Найбільші проблеми зафіксовано в мікрорайоні Авилівка та Катеринівському старостинському окрузі. Міські комунальні служби працюють над відновленням водопостачання.
Окрім того, через пошкодження інфраструктури запроваджуються зміни у транспортному сполученні.
"Цієї ночі росіяни здійснили справжній терор мирних людей, які тихо спали", – наголосив Зеленський.
Передісторія:
- Близько третьої години ночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух російських безпілотників у напрямку Лозової. Водночас міський голова Сергій Зеленський звернувся до мешканців із попередженням про масовану ворожу атаку та закликав негайно прослідувати до укриттів.