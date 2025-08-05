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Росія завдала наймасованішого удару по Лозовій з початку війни: серед постраждалих діти

Іван Д'яконовВівторок, 5 серпня 2025, 06:34
Росія завдала наймасованішого удару по Лозовій з початку війни: серед постраждалих діти
Ілюстративне фото: "Суспільне"

У ніч на 5 серпня місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. Постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор. Є поранені, серед них – діти.

Джерело: міський голова Лозової Сергій Зеленський

Пряма мова: "Лозова пережила наймасованішу атаку з початку війни.

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Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. На жаль, є поранені – серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки".

Деталі: Станом на ранок 5 серпня частина Лозової залишалася без електропостачання. Найбільші проблеми зафіксовано в мікрорайоні Авилівка та Катеринівському старостинському окрузі. Міські комунальні служби працюють над відновленням водопостачання.

Окрім того, через пошкодження інфраструктури запроваджуються зміни у транспортному сполученні.

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"Цієї ночі росіяни здійснили справжній терор мирних людей, які тихо спали", – наголосив Зеленський.

Передісторія: 

  • Близько третьої години ночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух російських безпілотників у напрямку Лозової. Водночас міський голова Сергій Зеленський звернувся до мешканців із попередженням про масовану ворожу атаку та закликав негайно прослідувати до укриттів.

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