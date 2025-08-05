Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі у Лозовій: загинув залізничник, ще 4 – поранені
Один працівник залізниці загинув та ще четверо дістали поранення внаслідок російського удару по місту Лозова уночі 5 серпня.
Джерело: Укрзалізниця в Telegram
Дослівно залізниця: "Російські терористи завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозової. У результаті ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури.
Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень".
Деталі: Зазначається, що більшість людей встигли пройти в укриття.
Постраждалим надають медичну допомогу.
У зв’язку з обстрілом поїзд №66/65 – 166/165 Умань – Черкаси – Харків наразі їде об'їзним маршрутом.
"Те саме очікує на інші поїзди краматорського напрямку – об’їзд під резервним тепловозом генеруватиме затримку в межах години. Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси", – повідомили в Укрзалізниці.