Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі у Лозовій: загинув залізничник, ще 4 – поранені

Один працівник залізниці загинув та ще четверо дістали поранення внаслідок російського удару по місту Лозова уночі 5 серпня.

Джерело: Укрзалізниця в Telegram

Дослівно залізниця: "Російські терористи завдали масованого удару по залізничній інфраструктурі Лозової. У результаті ворожої атаки було пошкоджено залізничний вокзал та інші об'єкти інфраструктури.

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Загинув черговий механік одного з підрозділів, ще четверо залізничників зазнали поранень".

Деталі: Зазначається, що більшість людей встигли пройти в укриття.

Постраждалим надають медичну допомогу.

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У зв’язку з обстрілом поїзд №66/65 – 166/165 Умань – Черкаси – Харків наразі їде об'їзним маршрутом.

"Те саме очікує на інші поїзди краматорського напрямку – об’їзд під резервним тепловозом генеруватиме затримку в межах години. Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси", – повідомили в Укрзалізниці.