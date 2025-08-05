ЗМІ: в ЄС готують санкції проти Китаю через підтримку РФ у війні з Україною

Євросоюз має намір домогтися запровадження санкцій проти Китаю за його підтримку Росії у розв’язаній нею війні проти України.

Джерело: неназваний дипломат ЄС у коментарі журналістці Politico, "Європейська правда"

Деталі: В ЄС вирішили піти на такий крок після липневої публікації агентства Reuters, яке з’ясувало, що Росія таємно отримала китайські двигуни для безпілотників.

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Як зазначалося, двигуни були відправлені Росії через підставні компанії під виглядом "промислових холодильних установок", щоб обійти західні санкції.

Цей репортаж викликав тривогу в Брюсселі. П'ятнадцять країн ЄС звернулися до Пекіна з питанням про ці поставки, але Китай або заперечував свою причетність, або відмовився відповідати.

"Звіт точний і показує, що Китай посилює свою роль як кількісно, так і якісно. Справедливо сказати, що без підтримки Китаю війна зараз виглядала б зовсім інакше", – сказав дипломат.

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За його словами, ЄС знав про поставки китайських дронів до Росії ще до появи повідомлень у пресі.

"Після серпня ми будемо наполягати на запровадженні санкцій", – сказав дипломат.

Він додав, що ЄС не повинен недооцінювати свій економічний вплив: "Ми хочемо діалогу, але також і дій".

Китай раніше неодноразово мусив заперечувати, що постачає Росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що він не постачає зброю жодній зі сторін і має "неупереджену позицію" щодо війни.

Водночас у США минулого року заявили, що Пекін фактично став на російський бік у війні та безпосередньо допомагає військовій машині Росії.