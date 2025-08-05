Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

DeepState: Ворог окупував Попів Яр та просунувся у районах Торецька та Воскресенки на Донеччині

Анастасія ПроцВівторок, 5 серпня 2025, 10:50
DeepState: Ворог окупував Попів Яр та просунувся у районах Торецька та Воскресенки на Донеччині
мапа: DeepState

Вранці 5 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські окупанти зайняли  Попів Яр в Донецькій області.

Джерело: DeepState

Деталі: Аналітики зазначили, що росіяни окупували Попів Яр, а також просунулися біля Торецька, Щербинівки, Воскресенки та Полтавки.

Реклама:

Що передувало: 

  • У Генеральному штабі повідомили, що на фронті 4 серпня ворог найбільше атакував на Покровському напрямку, де захисники зупинили 45 штурмових дій агресора. 
  • У ніч проти 7 липня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію ворогом двох населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Донецька областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
виправлено Президента Туреччини постійно запрошують до Києва, але наразі немає даних про такий візит – посол
Цивільні на двох машинах заблокували авто Кременецького РТЦК і вимагали віддати їм військовозобов’язаного
Міноборони тестує новий маскувальний візерунок ММ-25: оголошено закупівлю пробної партії
фото, відео Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі у Лозовій: загинув залізничник, ще 4 – поранені
Від початку доби на фронті відбулось 144 бойових зіткнення – Генштаб
Ексочільника Луганщини Гайдая взяли під варту з можливістю внесення застави
Усі новини...
Донецька область
Окупанти здійснили 45 атак на Покровському напрямку – Генштаб
Удар РФ по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до семи
ГУР повідомило про ліквідацію росіян, які фотографувалися у Зеленому Гаю
Останні новини
11:51
Після п’ятирічної паузи повертається мистецька премія імені Казимира Малевича
11:48
Spotify підвищує ціни на Premium у багатьох країнах світу
11:30
Чоловік з гранатою намагався взяти в заручників працівників ТЦК на вулиці в Черкасах
11:20
У Німеччині працює понад третина українських біженців
11:17
У США розслідують, як за часів Обами діяли з даними про втручання РФ у вибори
10:59
Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині: загинули двоє людей, є поранені
10:53
Корупція на закупівлі дронів: ще одну підозрювану відправили під варту
10:50
DeepState: Ворог окупував Попів Яр та просунувся у районах Торецька та Воскресенки на Донеччині
10:38
На Львівщині у таборі сталося масове отруєння дітей: відомо вже про 24 постраждалих
10:35
Компанії Китаю масово обирають США для IPO через "труднощі вдома"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: