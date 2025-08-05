DeepState: Ворог окупував Попів Яр та просунувся у районах Торецька та Воскресенки на Донеччині
Вівторок, 5 серпня 2025, 10:50
Вранці 5 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські окупанти зайняли Попів Яр в Донецькій області.
Джерело: DeepState
Деталі: Аналітики зазначили, що росіяни окупували Попів Яр, а також просунулися біля Торецька, Щербинівки, Воскресенки та Полтавки.
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Що передувало:
- У Генеральному штабі повідомили, що на фронті 4 серпня ворог найбільше атакував на Покровському напрямку, де захисники зупинили 45 штурмових дій агресора.
- У ніч проти 7 липня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію ворогом двох населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.