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Зросла кількість загиблих удару РФ по Новоплатонівці: у лікарні померла 85-річна жінка

Валентина РоманенкоВівторок, 5 серпня 2025, 12:46
Зросла кількість загиблих удару РФ по Новоплатонівці: у лікарні померла 85-річна жінка
Удар РФ по Новоплатонівці 29 липня. фото прокуратури

До 7 людей зросла кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по селу Новоплатонівка Ізюмського району Харківської області, що сталась 29 липня.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що вранці 5 серпня у лікарні померла 85-річна жінка, яка дістала поранення внаслідок російського удару.

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Передісторія:

  • 29 липня близько 10:38 російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району.
  • Внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин, де видавали гуманітарну допомогу цивільним громадянам. На місці загинуло п’ятеро людей, ще четверо отримали поранення.
  • 30 липня у лікарні помер 71-річний чоловік, який дістав множинні поранення внаслідок ворожого обстрілу села Новоплатонівка.

Харківська областьвійнавоєнні злочиниРосія
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