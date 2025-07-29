Ворог вдарив із РСЗВ по Новоплатонівці: загорівся магазин, п’ятеро людей загинули, є поранені

Внаслідок російського обстрілу на Харківщині у вівторок загинуло п’ятеро людей, ще троє отримали поранення.

Джерело: поліція Харківської області, керівник ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: 29 липня близько 10:38 російські війська завдали удару, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню по селу Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району.

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Внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин. Площа пожежі наразі уточнюється.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.

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Правоохоронці документують черговий воєнний злочин російських окупантів та збирають доказову базу.

Крім того, за даними очільника ОВА, у селі Піски-Радьківські Борівської громади внаслідок обстрілу горить приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.