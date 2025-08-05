Спецпризначенці поліції затримали чоловіка, який погрожував гранатою військовим ТЦК в Черкасах
У Черкасах поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату та намагався взяти у заручники військовослужбовців ТЦК.
Джерело: поліція Черкащини
Він мав при собі пістолет та три гранати. Під час спецоперації Нацполіції та СБУ фігуранта затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Деталі: 49-річного жителя Черкас затримали силами спецпризначенців КОРД та роти поліції особливого призначення із застосуванням спецзасобів. Внаслідок події ніхто не постраждав.
Правоохоронці зазначають, що завдяки чітким і професійним діям поліцейських, а також працівників СБУ в Черкаській області вдалося запобігти загрозі вибуху. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У нього вилучили три гранати із підривниками та пістолет.
Небезпечні боєприпаси вибухотехніки поліції оглянули, та передали до Черкаського НДЕКЦ МВС. Наразі поліцейські встановлюють походження вибухонебезпечних предметів та зброї.
Слідчими поліції та СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за низкою статтей: ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок), ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.
Що передувало: 5 серпня до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час здійснення заходів оповіщення у місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. У ході спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК. У місті негайно ввели спеціальну поліцейську операцію.
За адресою оперативно прибула слідчо-оперативна група, спецпризначенці роти поліції особливого призначення та КОРД, спеціалісти-криміналісти слідчого управління та Черкаського райуправління, вибухотехніки обласної поліції. Поліцейські почали вести з ним перемовини.