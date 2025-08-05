Спецпризначенці поліції затримали чоловіка, який погрожував гранатою військовим ТЦК в Черкасах

У Черкасах поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату та намагався взяти у заручники військовослужбовців ТЦК.

Джерело: поліція Черкащини

Він мав при собі пістолет та три гранати. Під час спецоперації Нацполіції та СБУ фігуранта затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Деталі: 49-річного жителя Черкас затримали силами спецпризначенців КОРД та роти поліції особливого призначення із застосуванням спецзасобів. Внаслідок події ніхто не постраждав.



Правоохоронці зазначають, що завдяки чітким і професійним діям поліцейських, а також працівників СБУ в Черкаській області вдалося запобігти загрозі вибуху. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



У нього вилучили три гранати із підривниками та пістолет.

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Небезпечні боєприпаси вибухотехніки поліції оглянули, та передали до Черкаського НДЕКЦ МВС. Наразі поліцейські встановлюють походження вибухонебезпечних предметів та зброї.

Слідчими поліції та СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за низкою статтей: ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок), ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

Що передувало: 5 серпня до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час здійснення заходів оповіщення у місті Черкаси на проспекті Хіміків військовослужбовці Черкаського РТЦК та СП зупинили особу з метою перевірки облікових даних. У ході спілкування чоловік дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військовослужбовців ТЦК. У місті негайно ввели спеціальну поліцейську операцію.



За адресою оперативно прибула слідчо-оперативна група, спецпризначенці роти поліції особливого призначення та КОРД, спеціалісти-криміналісти слідчого управління та Черкаського райуправління, вибухотехніки обласної поліції. Поліцейські почали вести з ним перемовини.