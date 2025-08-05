Путін навряд чи погодиться на ультиматум Трампа щодо припинення війни в Україні – Reuters

За даними джерел агентства Reuters, правитель Росії Володимир Путін навряд чи погодиться на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо досягнення прогресу в припиненні війни в Україні, оскільки зберігає впевненість у військовій силі армії російських загарбників.

Джерело: Reuters з посиланням на джерела

Деталі: За даними джерел агентства, знайомих з обговореннями в Кремлі, "рішучість Путіна продовжувати рух вперед (щодо захоплення української території – ред.) зумовлена його вірою в перемогу Росії та скептицизмом щодо того, що чергові санкції США матимуть значний вплив після послідовних хвиль економічних санкцій протягом 3,5 років війни".

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З одного боку, зазначає агентство з посиланням на два джерела, Путін, не хоче розгнівати Трампа і розуміє, що може втратити шанс покращити відносини з Вашингтоном і Заходом, але його військові цілі мають перевагу.

"Мета Путіна — повністю захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які Росія вважає своїми, а потім вести переговори про мирну угоду", - повідомило агентству одне з джерел.

Одне з джерел зазначило, що поточний переговорний процес, у якому російська та українська сторони зустрічалися тричі з травня, був спробою Москви переконати Трампа, що Путін не відкидає мир, хоча й переговори були позбавлені реального змісту, окрім обговорення гуманітарного обміну.

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"Росія заявляє, що серйозно налаштована досягти довгострокового миру в ході переговорів, але цей процес складний, оскільки позиції обох сторін настільки різні. Путін минулого тижня назвав переговори позитивними", - нагадує Reuters.

Також одне з джерел агентства повідомило, що Путін особисто стурбований нещодавнім погіршенням зв'язків зі США. "Путін все ще сподівається, що Росія знову зможе потоваришувати з Америкою та торгувати із Заходом, і "він стурбований" роздратуванням Трампа", - повідомив неназваний співбесідник агентства.

Але з огляду на просування росіян на полі бою і на те, що Україна перебуває під сильним військовим тиском, Путін не вважає, що зараз час припиняти війну, сказало джерело, додавши, що ні росіяни, ні армія не зрозуміють, якщо правитель РФ зараз зупиниться.

Правитель РФ цінує стосунки з Трампом і не хоче його гнівити, проте "у нього просто є головний пріоритет – Путін не може дозволити собі припинити війну лише тому, що цього хоче Трамп", сказало друге російське джерело.

Ще одне джерело, знайоме з думкою Кремля, підтвердило, що Росія хоче захопити всі чотири регіони України та не бачить логіки в зупинці війни під час літнього наступу.

Що передувало: